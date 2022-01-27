Джордж Элайсон: "Ложью о готовящейся российской агрессии Украина пытается скрыть правду о своей умирающей экономике"

На следующий день после инаугурации Джо Байдена, Украина начала жаловаться на наращивание российских войск численностью более 90 тысяч человек на своих границах. По словам президент Украины Владимира Зеленского, Россия готова атаковать страну в любой момент. В ответ Украина мобилизовала более половины свой армии, то есть около 170 тысяч военнослужащих, на передовую, снабдив их имеющимся тяжелым вооружением. Эти силы должны противостоять российской армии. В действительности, российская армия проводила запланированные учения у города Ельня, в 257 км от украинской границы, но все главные западные СМИ писали о том, что российские военнослужащие чуть ли не в Киеве, пишет Джордж Элайсон, американский журналист, который живет и работает в Донбассе, в статье для Modern Diplomacy.

Современная армия может преодолеть такое расстояние за день. Еще 4-5 часов понадобится для того, чтобы добраться до украинских войск. Такие временные рамки вряд ли можно увязать с внезапной атакой. Так какую же угрозу Владимир Зеленский видит со стороны России?

В начале июня прошлого года украинский президент сообщил прилетевшим с визитом американским сенаторам, что военная оборона страны против России и завершение ”Северного потока-2” - два неразрывно связанных вопроса. После завершения газопровода, Украина лишится средств для финансирования оборонных расходов и защиты восточной границы Европы. ”Северный поток-2” отрежет Украину от газовых поставок, которые приносили как минимум $3 млрд в год. Зеленский хочет, чтобы Россия платила $3 млрд в год для того, чтобы он мог защитить Европу от России.

Запасов топлива на Украине хватит на месяц, если Киев продолжит игнорировать ответственность перед собственным народом в обеспечении безопасности или, по крайней мере, доступа к таким необходимым вещам как хлеб и кров в минусовую температуру, которая ожидается в следующем месяце, за счет субсидирования расходов на газ и электроэнергию.

Единственное, о чем переживет правительство в Киеве - это потеря $3 млрд в виде транзитных платежей от страны, которую они обвиняют в готовящейся атаке. Зеленский пошел еще дальше: он требует, чтобы Германия и Россия выплачивали неустойку, когда ”Северный поток-2” положит конец украинскому транзиту. Украина подводит Европу, НАТО и США все ближе к краю, где любая дипломатическая ошибка, любое глупое действие украинских националистов может привести к трагедии. Джо Байден и республиканцы, поддерживающие Демократическую партию, ведут Америку к катастрофе, опираясь на клептократию, в рамках которой воруются миллиарды долларов, якобы предназначающиеся для оказания помощи.

Почему сложилась такая ситуация

Украина прикрывается мнимой российской агрессией, чтобы решить зашедшую в тупик историю с газом. Иначе Киеву придется сказать своим гражданам: "Мы не справились, друзья! Вы замерзнете, потому что мы не можем позволить себе газ". Россия вторгаться на Украину не будет еще и потому, что тогда ей придется полностью обеспечить безопасность гражданского населения, включая предоставление газа и электроэнергии украинцам, которые не смогут себе их позволить. Экономика Украины умирает. И Россия не планирует платить по ее счетам.

По словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, высокие цены на газ не позволят большинству малых и средних предприятий продолжать работать, им придется закрыться. Владельцы малого бизнеса не потянут счета за отопление в 7 тысяч гривен (22 тысячи рублей). В результате, закроются многие парикмахерские, пекарни, химчистки, стоматкабинеты и так далее. Им придется либо включить в стоимость своих услуг цену за коммунальные услуги, либо закрыться. Практически все предприятия, от химчисток до больших агрохолдингов, так или иначе зависят от газа. Повышение цен на руку лишь украинским газовым производителям, которые уже поднимают стоимость для своих клиентов в десятки раз, получая огромные прибыли.

В недавнем интервью бывший руководитель администрации президента Андрей Богдан предсказал экономический коллапс к февралю: ”Пока декабрь, впереди Новый год, у всех хорошее настроение, все тратят деньги и надеются: как-нибудь да проживем”. Однако в январе и феврале рассчитывать особенно не на что. ”С дальнейшим ростом цен на газ, химическая промышленность и производство удобрений рискуют полностью остановиться, - предупреждает эксперт по энергетике Валентин Землянский. - Промышленность умрет. Влияние стоимости энергоносителей на бизнес - инерционный процесс. Предприятия не закроются сразу, всё будет происходить постепенно, поэтапно. Начнется всё в марте 2022 года, а пик придется на май-июнь”. Землянский подчеркивает, что крах промышленности будет происходить в благоприятных рыночных условиях: спрос на минеральные удобрения растет, их активно покупает Индия, Пакистан и Китай. Однако украинские предприятия не могут себе позволить их производство. Подтверждением служит недавняя приостановка работы Одесского припортового завода.

Таким образом украинские экспортеры вытесняются с мировых рынков. Многие соседи Украины, производящие аналогичную продукцию (в частности, азотные удобрения), закупают газ по фиксированным низким ценам. В Турции, например, правительство регулирует стоимость энергоресурса для предприятий. Сбыт дорожающей продукции на внутреннем рынке тоже будет затруднен, поскольку покупательская способность населения падает.

Экономист Игорь Дейсан предупреждает, что рост цен на удобрения приведет к отказу от посева многих культур и увеличению цен на сельхозпродукцию, в частности на пшеницу, в посевной сезон 2022-2023. ”Цены на газ оказывают влияние на стоимость пшеницы и других культур. Если газ будет дорогим в течение долгого периода времени, пшеница также подорожает”, - объяснил эксперт. Фермерам нужно будет высушить урожай пшеницы, что также не обходится без потребления газа. На следующем этапе мельники и пекари обанкротятся из-за высоких цен на газ.

Житница Европы пуста. Такого дефицита Украина не испытывала с голода 1932-1933 годов, память о котором бережно сохраняется. Разница только в том, что сейчас правительство несет ответственность за происходящее. Украина продала слишком много пшеницы Турции, и собственных запасов не осталось. Теперь государству-житнице придется закупать турецкую муку. Но даже если бы пшеница осталась, газа, необходимого для обеспечения пекарен, городов, предприятий, домов, больниц, правительственных зданий теплом и электроэнергией, нет.

Депутат из ”Оппозиционной платформы - За жизнь” Юрий Бойко недавно заявил в прямом эфире, что высокие цены на газ уничтожают пекарни: ”Я побывал в пекарне в Киевской области. Современнейшее предприятие. Но сегодня оно платит за газ в семь раз больше, а за электричество - в два раза больше, чем в прошлом году. Энергия играет важную роль в определении стоимости хлеба и составляет примерно 20%. Получается, сегодня им приходится либо повышать цены на продукцию, либо у нас не будет хлеба”.

Краткосрочный газовый прогноз для Украины довольно мрачный, хотя в стране самые большие разведанные запасы в Европе после России. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, ныне лидер партии ”Батькивщина” заявила 22 декабря в прямом эфире, что Украина может обеспечить себя газом в течение трех лет при выполнении определенных условий. Ранее Тимошенко предупреждала, что не стоит откладывать покупку российского газа до конца отопительного сезона, поскольку больше приобрести его неоткуда. По словам Тимошенко, для увеличения производства газа на Украине нужно, чтобы президент принял соответствующее решение с целью разработки стратегической программы для развития энергетического сектора страны. На данный момент политической воли в этом отношении нет. ”Лицензии раздаются направо и налево”, - заявила Тимошенко. Кроме того, по мнению политика, внебюджетные банковские инвестиционные ресурсы должны быть направлены корпорации ”Укграздобыча”, которая также должна получить лицензию на разработку всех разведанных месторождений. В таком случае, считает бывший премьер, Украина сможет обеспечить себя газом в течение трех лет.

Газовые компании обещают реинвестировать доходы в увеличение производства и модернизацию, а тем временем все остальные промышленные компании и малый бизнес переедут в другие страны. В октябре Ассоциация газодобывающих компаний Украины резко отвергла предложение о введении государственного регулирования цен на газ, заявив, что ”это нанесет серьезный удар по имиджу страны на мировой арене и ощутимо навредит интеграционному процессу в рамках ЕС”. Однако, на самом деле, пострадают только предприятия таких олигархов как Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, которые контролируют производство газа.

Но даже если завтра Украина сможет добывать достаточно газа, граждане страны не смогут его себе позволить. Запасы энергоносителей находятся на глубине 1,5 км, поэтому стоимость бурения и добычи крайне высока. Украина сможет стать энергетически независимой, только если цены на топливо начнут постепенно расти с настоящего момента. Только так Украина сможет выполнить свои финансовые обязательства перед Всемирным банком и инвесторами, в частности, Хантером Байденом.

По словам Юрия Витренко, недавно назначенного генерального директора украинского энергетического гиганта ”Нафтогаз”, ”Северный поток-2” позволит ”Газпрому” занять доминирующую позицию в Европе, обеспечив рычаги давления на Германию и другие европейские страны. Предотвратить подобный сценарий Украина сможет, только за счет обеспечения поставок из других стран-производителей, в частности, Туркменистана, Казахстана или Азербайджана, которые могли бы использовать украинскую транзитную систему для продажи газа Европе. ”Германия должна обезопасить нас от ”Газпрома”, - заявил Витренко. - Причем заранее, до того, как ”Северный поток-2” будет завершен, пока у Берлина сохраняются необходимые рычаги давления. Немцы должны ввести мораторий, до тех пор пока не будет осуществлен конкурентоспособный сценарий”.

По словам Витренко, если Россия откажется сотрудничать, она тем самым докажет, что ”Северный поток -2” не более чем геополитическое оружие против Украины, целью которого является монополизация европейского энергетического рынка. ”У нас есть транзитная система. Пусть будет конкуренция, чтобы другие поставщики могли попасть в Европу”. Витренко уверен, что как только ”Северный поток-2” будет введен в эксплуатацию, а нынешний пятилетний транзитный контракт истечет в 2025 году, Россия не будет поставлять газ через Украину.

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел Украины считает, что Россия, возможно, даже не выполнит текущий контракт. Он предупреждает, что Москва может вывести украинскую трубопроводную сеть из эксплуатации с целью продвижения ”Северного потока-2”. Однако здесь мы возвращаемся к взяточникам-инвесторам, как то было в случае с Байденом и Burisma Holdings: компании отдают прибыль инвесторам, вместо того, чтобы вкладывать в оборудование и получение разрешений на добычу. Витренко хочет, чтобы самый дорогой газ в Европе оказался в украинской трубе. Производство каспийского газа, как и украинского с помощью гидроразрыва пласта, крайне затратно. Среднестатистический украинец не сможет себе его позволить.

Теперь мы подошли к части, которая одинаково шокирует как американцев, так и европейцев. Байден использует рост цен на нефть и газ в рамках сокращения производства с целью оказать давление на ”Северный поток-2” и поддержать Украину. Чем выше стоимость производства углеводородов, тем меньше Европа и Украина зависят от России, что означает сокращение транзита российского газа в ЕС. В результате, Украине станет выгодно добывать собственный газ, она сможет платить олигархам, политикам и закрывать международные кредиты. Газ по-прежнему будет слишком дорогим для обычных граждан, но инвесторы, в частности, Хантер Байден и Амос Хохштайн будут продолжать себя вести как бандиты.

Чем более прибыльной становится дорогая европейская добыча нефти и газа, тем более диверсифицированными будут закупки газа, а краткосрочная диверсификация и энергобезопасность достигаются за счет невероятно высоких цен на энергию. Если цены станут запредельными, Джо Байден разрушит американскую экономику, а демократы будут делать то же, что и всегда. В чем причина для беспокойства? Какая разница, платить $1,8 за или $4 за галлон бензина в США? Разница в том, что Украина должна сама платить по своим счетам, а украинские политики должны решать проблемы. Киев должен быть партнером, а не обидчивым ребенком, впадающим в истерики. Разве более высокие цены на топливо ведут к повышению стоимости продуктов? Неужели они провоцируют инфляцию? Ответ очевиден.

Непросто взять на себя ответственность за жизни людей. Зеленскому не нужен Донбасс. Всего несколько недель назад украинский лидер назвал жителей региона, который он якобы хочет вернуть, ”нелюдями”. По состоянию на январь 2022 года Украина не является ни партнером, ни другом Америки. Она не достойна американской поддержки. Зачем отправлять американских ребят на войну? Чтобы олигархи и политики с обеих сторон могли награбить еще больше?