В Казахстане станет удобно вставать в очередь в детсады

28 янв. 1:18

Первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова сообщила о скорейшем создании единой базы очередности в детские сады республики.

"Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - приводит ее слова пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что функция распределения мест сохранится за администрациями. Других подробностей пока нет.

"Будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, особенно частных детских садов. Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - добавила она.