В Кабардино-Балкарии отремонтируют мост на трассе "Кавказ" 

27 янв. 23:52

Мост через реку Чегем на автодороге Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют впервые за 13 лет, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"В Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют мост через реку Чегем на автодороге Р-217 "Кавказ". Работы на правом искусственном сооружении в Чегеме на 443-м км автодороги мостостроители планируют завершить в конце сентября 2022 года. Параллельный левый мост капитально отремонтировали в 2018 году, старый мост 1950 года постройки последний раз обновили 13 лет назад. Сейчас сооружение не справляется с современными нагрузками и находится в неудовлетворительном состоянии", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в ходе капремонта восстановят транспортно-эксплуатационные характеристики двухполосного моста: разберут существующий мост и обновят фундаменты опор с устройством буронабивных свай, затем возведут новые опоры, смонтируют трехпролетное строение и переходные плиты на сопряжениях с автодорогой.