Опрос: 30% россиян выкладывают в соцсети личную информацию

27 янв. 21:15

Опрос "Лаборатории Касперского" показал, что 30% россиян когда-либо выкладывали в соцсети личную информацию.

Почти треть опрошенных выкладывала в сеть свой номер телефона, домашний адрес или место работы, каждый десятый респондент делился документами и другими конфиденциальными данными, и потом жалел об этом.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что личные данные россиян продаются в даркнете и пользуются спросом у мошенников. Так, скан паспорта с ИНН стоит в среднем 100 рублей, а пакет со сканом паспорта, селфи с паспортом, ИНН, СНИЛС - от 300 рублей.

Эксперты советуют почаще обновлять приложения и операционную систему, использовать в аккаунтах уникальные пароли, обращать внимание на настройки приватности в социальных сетях, настраивать двухфакторную авторизацию, не переходить по сомнительным ссылкам.

"Если вы обнаружили в открытом доступе свои личные данные, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить. Сегодня компании обязаны делать это по закону", - отметили в "Лаборатории Касперского".