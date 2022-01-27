В Ростовской области задержаны журналисты, они расспрашивали жителей о ситуации на российско-украинской границе

27 янв. 21:04

В ФСБ сообщают, что в погранзоне задержаны трое журналистов, они интересовались у местных жителей о ситуации на российско-украинской границе и производили фотосъемку.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в Куйбышевском районе Ростовской области в пограничной зоне за нарушение пограничного режима задержаны три гражданина России Федерации, представившиеся журналистами одного из региональных СМИ. Указанные лица проводили интервью местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также фотосъемку", - информирует пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

В отношении задержанных возбуждены административные дела за "нарушение пограничного режима в пограничной зоне".

Редакция издания Znak.com опубликовала заявление, что их журналист Игнат Бакин, фотограф издания "Блокнот-Ростов" Александр Прохорцев, а также фрилансер Глеб Голод не пересекали границу с Украиной и не видели на той территории, где работали обозначений о том, что они находятся в погранзоне.