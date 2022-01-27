В ходе перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана погиб один человек, пятеро ранены

27 янв. 20:53

В результате перестрелки между пограничниками Киргизии и Таджикистана погиб житель таджикского села Ходжи Аъло. Об этом сообщили в хукумате города Исфары.

Как отметил источник, смертельное ранение получил Обиджон Туйчиев. По его словам, во время вооруженного столкновения также получили ранения 5 человек, включая двух пограничников. Всех их доставили в городскую больницу, передает РИА Новости.

Напомним, вечером 27 января на одном из участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Основные столкновения шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.