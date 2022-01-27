Путин: наш долг - передать следующим поколениям правду о Второй мировой войне

27 янв. 20:44

Правду о событиях Второй мировой войны необходимо сохранить и передать следующим поколениям. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина, приуроченном мемориальному вечеру, который проходит в рамках "Недели памяти" в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Наш долг - сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии", - сказано в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что человечество никогда не забудет страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, произошедшую в годы Второй мировой войны. Он также акцентировал внимание на том, что в России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе соотечественников, "растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней".

Кроме того, Путин отметил, что в России гордятся беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, освободивших Европу и мир от нацизма.

Помимо этого, президент России выразил признательность организаторам "Недели памяти", ее участникам, волонтерам и всем, кто дорожит исторической истиной и проявляет высокую гражданскую ответственность.