В России стало выгоднее снимать жилье, чем покупать в ипотеку

27 янв. 20:23

По данным ЦИАН, аренда жилья в России в прошлом году стала выгоднее ипотеки.

"Разница в стоимости кредита и аренды увеличивается: все больше потенциальных покупателей перешли в категорию арендаторов. Самая большая экономия арендатора в сравнении с ипотечным заемщиком - в Уфе, Казани и Москве, где в среднем аренда почти в два раза ниже, чем средний платеж по ипотеке", - говорится в исследовании "Циан. Аналитики".

Платить ипотеку имеет смысл жителям Ростова-на-Дону, Челябинска и Волгограда, там аренда составляет 75-84% от среднего платежа по ипотеке.

В среднем по России ставка аренды в прошлом году составила 67% от среднего ипотечного платежа. В два предыдущих года аренда составляла 80% от ипотеки. В 2021 году наибольшее удешевление доли аренды в сравнении с ипотекой отмечено в Краснодаре, Воронеже, Перми, Омске.

Аналитики ЦИАН отмечают, что лучшим временем ля покупки жилья в России был 2019 год.