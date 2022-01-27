Не стало примы Мариинского театра Татьяны Легат

27 янв. 19:59

В четверг, 27 января, в больнице в Москве в возрасте 87 лет ушла из жизни советская балерина, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат. Об этом сообщили в Михайловском театре, где Легат служила в качестве педагога и репетитора.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 27 января 2022 года, на 88-м году жизни скончалась Татьяна Николаевна Легат", - сказано в сообщении.

Информация о месте и дате прощания на данный момент пока не сообщается.

Татьяна Легат родилась 8 апреля 1934 года в Ленинграде. Ее прадедом был ученик Мариуса Петипа Густав Легат, его сыновья - Николай и Сергей - были известными танцовщиками и балетмейстерами.

В 1943 году, в годы блокады, артистка поступила в Ленинградское хореографическое училище, обучение в котором она завершила в 1953 году. После выпуска Легат была принята в Мариинский театр, на сцене которого танцевала до конца 1970-х годов. Легат исполняла партии в более чем четырех десятков постановок. Среди партнеров Легат были Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев.

Позднее Легат работала в качестве педагога-репетитора при Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, с 1992 года стала педагогом-репетитором Бостонского балета в США. В 2010 году вернулась в Россию и стала обучать и готовить артистов балета в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. С началом пандемии родственники перевезли ее в Москву.



