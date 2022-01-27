Зангиланский аэропорт получил международный код ИКАО

27 янв. 20:10

Строящийся Зангиланский аэропорт включен Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в каталог международных индексов местоположений.

Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщает, что аэропорт, строящийся на освобожденных территориях, получил четырехзначный код ИКАО "UBBZ".

Информацию о присвоении Зангиланскому международному аэропорту кода опубликуют в мартовском издании ICAO "Индексы местоположений" (ICAO Doc 7910/182).

"Включение Зангиланского международного аэропорта в каталог международных индексов местоположений вызывает у каждого из нас чувство гордости. На базе аэропортов, построенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, создается новый авиационный узел. В короткий период Зангиланский аэропорт станет одним из транспортно-транзитных коммуникационных центров региона", - заявил директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов.