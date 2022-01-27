ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан прекратить перестрелку

27 янв. 19:51

Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Киргизию и Таджикистан немедленно прекратить огонь на границе. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой и секретарем Совета Безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым, "в ходе которых генеральный секретарь ОДКБ призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", - поведали в пресс-службе.

Зась выразил серьезную обеспокоенность вновь начавшимися боестолкновениями на границе, в результате которых есть раненые. "Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем", - отметил генсек ОДКБ.

Он также сообщил, что организация готова оказать необходимую помощь Киргизии и Таджикистану в разрешении конфликта, передает РИА Новости.