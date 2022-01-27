Эксперты ВОЗ приедут в Россию для оценки производства "Спутника V" в феврале

27 янв. 19:33

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собираются в феврале приехать в Россию для инспекции производственных площадок вакцины против нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России по итогам встреча главы ведомства Михаила Мурашко и директора департамента организации по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара.

"Рожерио Гаспар отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины "Спутник V". Очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль", - приводит сообщение министерства ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Москва передала ВОЗ все данные по "Спутнику V".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 363 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В России выявили 11 404 617 случаев заражения.