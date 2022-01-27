В Киргизии началась эвакуация мирных жителей из сел на границе с Таджикистаном

27 янв. 19:26

МЧС Киргизии эвакуирует население из сел в зоне конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммед Сваров, пишет "Интерфакс".

"Началась эвакуация местных жителей, проживающих в приграничных селах Баткенской области Киргизии", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что информация о количестве эвакуированных мирных граждан конфиденциальна.

Вспыхнувший на границе, по сообщениям местных СМИ, связан с перестрелкой между пограничниками. Власти Таджикистана пока не комментируют ситуацию.

ЧП произошло в селе Сомониён города Исфара, по некоторым данным, есть раненые. Дорога Исфара - Ош перекрыта.