В России появился реестр надежных курьерских служб

27 янв. 18:59

В России впервые создали реестр надежных курьерских служб. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Презентацию совместного проекта провели Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Межрегиональная ассоциация курьерских служб.

Реестр представляет собой информационно-аналитическую отраслевую площадкой, где представлены участники рынка доставки, оказывающие услуги по высоким стандартам качества и современным требованиям, а также подробная информация о них. Рейтинг компаний учитывает все типы доставок, а также специализацию по срокам доставки и другие параметры, передает ТАСС.

Целью проекта является поддержка компаний и повышение конкурентоспособности услуг доставки.