В Адыгее закрыли плановый прием пациентов из-за COVID-19

27 янв. 19:08

В Адыгее с 28 января временно приостанавливается плановый прием пациентов в поликлиниках и центральных больницах районов. Причиной стал наплыв пациентов с симптомами COVID-19 и ОРВИ.

"Мы чувствуем большой прирост заболеваемости, поэтому приостанавливаем плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях и начинаем переводить кадровые и другие ресурсы на оказание помощи пациентам с ковидом и признаками ОРВИ. С завтрашнего числа приостанавливается оказание плановой помощи в амбулаторных условиях и центральных районных больницах", - заявил в четверг замминистра здравоохранения республики Максим Коробко.

Заболеваемость в Адыгее с конца прошлой недели растет на 40-50%.

Коробко пояснил, что под запрет попадают плановые посещения врачей, когда угрозы здоровью пациента нет.

Он добавил, что диагностические центры продолжат работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Адыгея - один из регионов, где уровень госпитализации с коронавирусом выше, чем в целом по России и превышает 30%.