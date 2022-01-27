Зеленский и Байден проведут вечерний телефонный разговор

27 янв. 18:55

Вечером 27 января состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщил источник в офисе украинского президента.

Как отмечается, главы государств обсудят вопросы безопасности, а также оборонное и энергетическое сотрудничество, передает РИА Новости.

Напомним, накануне США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон учел позицию Киева при подготовке письменного ответа Москве на ее предложения по безопасности.