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Зеленский и Байден проведут вечерний телефонный разговор

Зеленский и Байден проведут вечерний телефонный разговор

Вечером 27 января состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщил источник в офисе украинского президента.

Как отмечается, главы государств обсудят вопросы безопасности, а также оборонное и энергетическое сотрудничество, передает РИА Новости.

Напомним, накануне США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вашингтон учел позицию Киева при подготовке письменного ответа Москве на ее предложения по безопасности.

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