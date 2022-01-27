Министры иностранных дел Ирана и Катара обсудили Йемен и Афганистан

27 янв. 18:39

В четверг, 27 января, состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и заместителя премьер-министра Катара, министра иностранных дел Мухаммеда бен Абдель Аль Тани. Об этом сообщили в иранском МИД.

В ходе беседы стороны обсудили ряд двусторонних вопросов и региональные вопросы, включая ситуацию в Афганистане и Йемене.

В частности, глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что в последние недели в Йемене наблюдалось нарастание военной активности. "Эти обстоятельства усугубили войну в стране и нанесли ущерб мирному процессу", - цитирует его ТАСС.

Обеспокоенность новым витком напряженности в регионе выразил и катарский министр. Он подчеркнул, что кризис в Йемене необходимо решать исключительно путем диалога.