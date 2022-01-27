В Сочи начали проводить постковидную реабилитацию детей

В Сочи подготовили программы реабилитации детей, переболевших коронавирусом.
"В Сочи впервые появились программы постковидной реабилитации для детей", - информирует пресс-служба мэрии города.
Программы нацелены на то, чтобы поддержать здоровье детей в текущей эпидемиологической ситуации.
Первым комплекс восстановительных постковидных детских программ предложил бальнеологический курорт "Мацеста".
Реабилитация доступна для детей с 6 лет, программа подбирается индивидуально, в нее включают применение лечебных вод и природной сульфидно-иловой грязи, благотворно влияющие на центральную нервную систему.
Постковидная реабилитация в Сочи открыта и для взрослых, восстановительные программы предлагают 24 санатория курорта.
Ранее сообщалось, что дети стали гораздо чаще болеть коронавирусом с появлением омикрон-штамма.