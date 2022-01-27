Армения ужесточает антиковидные ограничения, но антиваксеров по-прежнему много

Столкнувшись с резким ростом числа заболевших COVID-19, Армения ужесточила ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Систему QR-кодов для посещения ресторанов и баров страна с опозданием ввела, но вакцинировано пока всего 28% населения, пишет Eurasianet.

27 января в Армении за сутки выявили более 2500 случаев заражения - резкий скачок по сравнению с прошлой неделей, когда в день фиксировалось примерно по 300 новых случаев, а в декабре и начале-середине января в день вообще выявляли меньше 100 заболевших в день.

Пресс-служба правительства Армении сообщила 26 января, что коронавирус был выявлен у и премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщается, что вакцинированный Пашинян болеет бессимптомно и продолжит работать на "удаленке". В июне 2020 года у него уже был диагностирован коронавирус.

Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" в стране были выявлены 8 января, а 22 января в силу вступила система QR-кодов. Для посещения ресторанов, баров и других развлекательных заведений необходимо предъявить QR-код с данными о вакцинации или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, который сделан не более 72 часов назад.

Армения сравнительно поздно присоединилась к системе проверки QR-кодов; в Азербайджане ввели аналогичные ковид-паспорта еще в сентябре прошлого года, а в Грузии - в декабре.

Как и везде, новые правила исполняются неравномерно. Некоторые заведения старательно сканируют каждый код и проверяют документы, удостоверяющие личность посетителей, а другие же одним глазом смотрят на данные в приложении или вообще не сканируют коды.

Специалист в области информационной безопасности Самвел Мартиросян заявил, что система не обеспечивает должной защиты данных пользователей, поскольку передает информацию, включая номера паспортов, в сторонние приложения, используемые для сканирования QR-кодов. "Самое невероятное, что если мой QR-код сканируют в каждом кафе, они могут увидеть мое имя, отчество, фамилию, дату рождения и номер паспорта. Кто решил, что мы должны знать друг о друге все? Кто решил, что номер моего паспорта является публичной информацией? И если это так, добавьте что-нибудь еще - домашний адрес, номер телефона, номер социального страхования", - написал Мартиросян в Facebook.

После того, как подобные опасения были высказаны, Министерство здравоохранения сначала отмахнулось от них, указав, что участие в системе является добровольным. Но 26 января министерство объявило, что в случае сканирования вся информация кроме имени и фамилии будет скрыта, и что необходимости в сканировании QR-кода больше нет, достаточно демонстрации зеленого участка QR-кода, означающего, что гражданин не болен.

Между тем, доля привитых против COVID-19 в стране остается небольшой. По официальным данным, полностью вакцинированы менее 28% населения. Особенно тревожна ситуация с пожилыми гражданами Армении; только 18% людей старше 60 лет были вакцинированы обоими компонентами вакцины.

"Большая часть вакцинированных – люди в возрасте от 35 до 60 лет. В возрасте старше 60 лет вакцинируются редко, что вызывает беспокойство", - заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян на заседании кабинета министров 27 января.

Это, вероятно, связано с новыми правилами, по которым сотрудники должны предоставлять руководству сертификаты о вакцинации или отрицательные результаты свежих ПЦР-тестов. По состоянию на октябрь, непосредственно перед тем, как требование вступило в силу, лишь около 7% армян были вакцинированы.

Тем не менее, по словам министра, вакцинация помогла сократить число больных, нуждающихся в госпитализации, поскольку в настоящее время в больницах находятся лишь 5-6% заболевших.

Антиваксерские настроения в Армении остаются довольно распространенными, и многие отреагировали на новую систему ковид-паспортов, просто отказавшись выходить на улицу. "Я никуда не пойду, так как не хочу делать прививку", - сказала молодая женщина во время опроса населения на улице. "В самый пик заболеваемости коронавирусом, когда в Европе все было строго, Армения ничего не предпринимала. Сейчас, когда экономика в упадке, и предприятия должны работать, они придумывают эти ограничения".

В некоторых ресторанах также недовольны новыми ограничениями. "Если коротко, польза для здоровья нулевая, а негативный эффект для бизнеса - стопроцентный", - заявил глава группы Ассоциации рестораторов Армении Ашот Барсегян.