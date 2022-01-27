Минэнерго Узбекистана: все газозаправочные станции восстановят работу 28 января

27 янв. 18:17

В Узбекистане в настоящее время ведутся усиленные работы по нормализации газоснабжения, ожидается, что все заправки вернутся к обычной работе к утру пятницы.

"Сегодня с 9 утра начали функционировать АГНКС вдоль междугородних трасс на территории страны, а также в большинстве областей. Исключение составляют в настоящее время Ташкентская, Ферганская, Андижанская и Наманганская области, где ограничена работа АГНКС до восстановления режима газоснабжения в необходимых объемах", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.

Водителей просят временно по возможности использовать бензин АИ-80.

Ожидается, что все АГНКС в Узбекистане будут функционировать в обычном режиме к утру 28 января.