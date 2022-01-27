В МИД считают неприемлемой даже мысль о войне России с Украиной

27 янв. 18:06

Мысль о войне России с Украиной неприемлема, заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - отметил Зайцев.

Он выразил надежду, что страны НАТО перестанут разжигать на Украине конфликт. "Рассчитываем, что страны НАТО прекратят разжигать конфликт на востоке Украины, воздержатся от вмешательства во внутренние дела этой страны, что должно позволить договаривающимся украинским сторонам решить имеющиеся у них разногласия в прямом диалоге между собой", - добавил представитель российского МИД.

Искусственность конфликта между Россией и Украиной была наглядно показана на прошедшей неделе. В России убеждены, что без "помощи" Запада данный конфликт был бы давно урегулирован, сообщил Зайцев.

"Рассчитываем, что на запланированной через две недели в Берлине следующей встрече [политсоветников лидеров "нормандской четверки"] удастся найти развязки по проблемам, которые накопились за семь лет, и вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки", - констатировал он.