Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе

27 янв. 17:59

В четверг, 27 января, на одном из участков границы Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Об этом рассказали в Пограничной службе киргизского государственного комитета национально безопасности (ГКНБ).

Основные перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. "Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная. По итогам проведенных переговоров между представителями погранслужб Кыргызской Республики и Республики Таджикистан участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо, который, по уточненным данным, был перекрыт гражданами Таджикистана", впоследствии был вновь открыт для проезда", - приводит ТАСС сообщение ГКНБ.

Как отмечается, примерно в19:35 (16:35 мск) обстановка ухудшилась, основные перестрелки между подразделениями пограничных войск идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо.

Информация о погибших и раненых на данный момент не поступала.