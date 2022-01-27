У Попова и Скабеевой диагностировали коронавирус

27 янв. 17:50

Ведущие программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил сам телеведущий.

По его словам, в настоящее время он находится в гостинице, а Ольга - дома. "Дневной эфир я прошел, сейчас будет вечерний, работаем, так скажем, в ковид-режиме, то есть я в гостинице, Ольга дома. У меня, слава богу, пока бессимптомно, сегодня утром обнаружил тест положительный", - цитирует Попова РИА Новости.

Он подчеркнул, что они с супругой привиты, "поэтому легко болеют".

В ближайшее время телеведущие будут вести ток-шоу "60 минут" удаленно.