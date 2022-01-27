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В Санкт-Петербурге открыли выставку "Семь красавиц"

В Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки "Семь красавиц". Ее организаторами выступили Фонд Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в России, министерство культуры Азербайджана, а также Азербайджанский национальный музей ковра. Экспозиция приурочена к 880-летнему юбилею выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В залах Мраморного дворца представлены разные виды искусства и несколько исторических эпох, объединяемые образами его бессмертной поэзии.

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