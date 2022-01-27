В Узбекистане гражданам с диабетом будут бесплатно выдавать лекарства

27 янв. 17:29

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, граждане республики, страдающие диабетом, будут получать бесплатные лекарственные препараты.

Больным с диабетом первого типа в возрасте до 25 лет положены аналоговый инсулин и средства самоконтроля (глюкометр и тест-полоски); лица с несахарным диабетом, дети с соматотропной недостаточностью будут получать жизненно необходимые специальные лекарственные средства (десмопрессин и гормон роста); больные с сахарным диабетом первого типа в возрасте старше 25 лет и пациенты с сахарным диабетом второго типа, нуждающиеся в терапии инсулином, обеспечиваются человеческим инсулином; пациенты с сахарным диабетом второго типа и состоящие в «Едином реестре социальной защиты» в качестве нуждающихся будут бесплатно получать метформин.