ВОЗ: пандемия перекинулась на детей и подростков

27 янв. 17:16

Новый штамм коронавируса "омикрон" более опасен для детей, их необходимо защитить от пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Многие страны решили, что идут на вакцинацию подростков и детей именно из-за этого, мы видим, что со штаммом "омикрон" пандемия перекинулась на эту группу населения, а второе, эта группа населения до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций", - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель ВОЗ призвала "защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей".

"Всемирная организация здравоохранения не видит опасности в вакцинации от коронавируса для подростков и детей", - добавила она.