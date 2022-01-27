Полицейских, обвиняемых по делу об избиении глухонемого, арестовали в Тбилиси

27 янв. 17:04

Тбилисский городской суд принял решение об аресте на время следствия полицейских Нугзара Бакрадзе и Кахабера Бакашвили, которые проходят обвиняемыми по делу об избиении глухонемого 17-летнего юноши в Тбилиси.

На именно такой мере пресечения настаивала прокуратура: обвинители опасались, что полицейские могут сбежать или совершить новое преступление, передает Sputnik Грузия.

Судья Михаил Джинджолая согласился с ними, а также не исключил, что обвиняемые окажут давление на свидетелей.

Адвокаты правоохранителей просили выпустить их под залог - в 20 тыс лари (около $6,5 тыс) для Бакрадзе и в 10 тыс лари (около $2,2 тыс) для Бакашвили.

Предварительное судебное заседание состоится 15 марта.

Бакрадзе обвиняется в бесчеловечном обращении с заведомо несовершеннолетним с применением служебного положения, Бакашвили - в злоупотреблении служебными полномочиями.

Преступление было совершено 23 января в комнате полицейских на станции метро "Исани".

Как установило следствие, Бакрадзе несколько раз ударил подростка и оскорбил его. Его коллега, присутствовавший при насилии, не пресек его и не донес о случившемся, чтобы его товарищ избежал уголовной ответственности.