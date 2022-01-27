Пьяная драка вылилась в два уголовных дела для жителя Ставрополья

27 янв. 16:51

Житель Нефтекумска стал фигурантом уголовных дел по фактам угрозы убийством и причинения вреда здоровью, сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отдел полиции поступил сигнал о конфликте на улице около круглосуточного магазина. На место преступления оперативно прибыл дежурный наряд.

"В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что между двумя гражданами возникла потасовка, в ходе которой 27-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, высказывая угрозы убийством, нанес 31-летнему потерпевшему удар ножом в область предплечья", - пояснили в полиции.

Агрессора отвезли в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

Экспертиза установила, что здоровью раненого нанесен легкий вред.

Открыто два уголовных дела: по п. "в" ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст. 119 (угроза убийством) УК РФ.