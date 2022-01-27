"Мария" и "Надя" принесут Москве сильные снегопады

27 янв. 16:47

Жителей и гостей Москвы ожидают снегопады из-за нашествия циклонов "Мария" и "Надя", выпадет до 20 мм осадков или почти половина месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Наступившее затишье в атмосфере Центральной России будет недолгим, и жителей региона ждет период затяжных снегопадов. Уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени "Мария", центр которого переместится на Псковщину. Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до 2 км. Выпадет до 3 мм осадков", - приводит слова Тишковца РИА Новости.

Он отметил, что в субботу интенсивность снегопадов возрастет – ожидается 5 мм, видимость время от времени будет сокращаться до 1 км.

"В первую часть воскресенья ненастье ослабеет – ночью и утром может появиться даже относительное "окно" погоды. Однако после полудня, с приближением очередного циклона "Надя", зарядят обложные снегопады – 2 мм. В понедельник Москва окажется в самом центре "Нади", а значит осадков станет еще больше – до 7 мм, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты", - подчеркнул синоптик.

Сотрудник центра "Фобос" добавил, что при этом показания барометров обрушатся до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Во вторник, в тылу циклона, заряды снега приобретут скоротечный характер - выпадет 3 мм снега.

"Таким образом, за предстоящую пентаду прогнозируется до 20 мм осадков, то есть почти половина месячной нормы. Тем не менее, грядущие снегопады нельзя назвать сильными или экстремальными. Несмотря на сложные метеоусловия, в предстоящие выходные погода будет идеальная для прогулок и занятий зимними видами спорта: температурный фон ожидается довольно мягким – на 5-6 градусов выше положенной нормы, и больше напомнит климат таких скандинавских столиц, как Стокгольм или Осло. Так, ночами в Москве будет не ниже минус 2-7, а днем столбики термометров поднимутся до 0 - минус 5. Февраль примет эту эстафету и стартует с относительно "теплых" позиций", - заключил метеоролог.