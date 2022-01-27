Жительница Севастополя, чья дочь искала еду в мусорных баках, предстанет перед судом

27 янв. 16:39

В Севастополе женщина ответит в суде за поиски ее дочерью еды в мусорных контейнерах, сообщает пресс-служба СУ СКР РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы города Севастополя. Она обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Дело было возбуждено по факту появившейся в социальных сетях информации, что местная жительница во время прогулки увидела девочку, искавшую еду на помойке. Очевидец отметила, что несовершеннолетняя была одета не по погоде. Пенсионерка забрала ребенка к себе домой, помыла, накормила и обратилась в полицию.

В ведомстве отметили, что у матери два маленьких ребенка, о которых она одинаково не заботится из-за алкогольного пристрастия.