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Снегопад обрушил крышу дома на Кубани

Снегопад обрушил крышу дома на Кубани

Крыша жилого дома не выдержала сильного снегопада в станице Петровской Славянского района, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В результате обильного снегопада произошло частичное обрушение кровли дома жилой блокированной застройки 1979 года постройки", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Уточняется, что все квартиры дома находятся в собственности жильцов. Каждой семье предоставят материальную помощь 15 тыс рублей, также власти обещают помощь со стройматериалами, техникой и рабочими.

Если понадобится, людей переселят в пункт временного размещения.

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