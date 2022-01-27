Снегопад обрушил крышу дома на Кубани

27 янв. 16:29

Крыша жилого дома не выдержала сильного снегопада в станице Петровской Славянского района, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В результате обильного снегопада произошло частичное обрушение кровли дома жилой блокированной застройки 1979 года постройки", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Уточняется, что все квартиры дома находятся в собственности жильцов. Каждой семье предоставят материальную помощь 15 тыс рублей, также власти обещают помощь со стройматериалами, техникой и рабочими.

Если понадобится, людей переселят в пункт временного размещения.