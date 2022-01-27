Коронавирусом можно заразиться через пищу

27 янв. 16:22

"Омикрон"-штамм коронавируса может оседать на продуктах и напитках, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, в основном это касается холодных и замороженных товаров.

Он отметил, что подобные случаи были подтверждены еще в первую волну пандемии, но в мире перестали предметнее изучать это.

По его словам, вирус может попасть в организм посредством блюда, рядом с которым кто-то чихал или кашлял. "Естественно, здесь речь идет не о горячих, а о холодных блюдах. Потому что при нагревании вирус легко погибает. Капельки слюны с инфекцией могут осесть не столько на самой еде, сколько на посуде. Например, на краю бокала или ложке", = приводит слова собеседника "Москва 24".