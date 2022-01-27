МИД РФ: Москва проконтактирует с Ереваном и Баку по созданию делимитационной комиссии

27 янв. 16:20

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о текущем этапе дипломатической работы по созданию двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской комиссии, сообщил, что Москва планирует провести дополнительные контакты с Ереваном и Баку по этой теме.

"Мы продолжаем тесную работу с партнерами по реализации принятого в Сочи 26 ноября 2021 года Заявления лидеров Армении, Азербайджана и России, которое, среди прочего, предусматривает создание двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России", - прежде всего сказал Алексей Зайцев.

"Уверены, что формирование комиссии и запуск процесса делимитации позволит предотвратить возникновение пограничных инцидентов и в целом внесет важный вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном", - подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ.

"Планируем проведение профильных контактов, о результатах СМИ будут надлежащим образом проинформированы", - сообщил он.