Путин традиционно встретится с немецкими бизнесменами

27 янв. 16:13

Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий компании Германии в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, подтвердил скорую встречу представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным, даты встречи пока неизвестны, сообщает пресс-служба организации.

"Встреча находится в стадии планирования, не можем сообщить вам деталей", - отметили в комитете, подчеркнув, что встреча в этом году состоится в формате видеоконференции.

Говоря о возможных участниках с немецкой стороны, в организации заявили, что имена участников встречи не анонсируются.