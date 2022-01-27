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Ларс открыт для легковых машин

Ларс открыт для легковых машин

На Военно-Грузинской дороге разрешили движение легкового транспорта, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

Уточняется, что трасса была закрыта из-за непогоды сначала для грузовых машин, а затем и для легковых. "Разрешено движение для всех видов автотранспортных средств за исключением большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 11:45 27 января 2022 года до особого распоряжения", - сообщает пресс-служба.

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