В Минобороны Армении рассказали о состоянии министра

27 янв. 15:58

Симптомов Covid-19 у главы Минобороны Сурена Папикяна не наблюдается, об этом рассказали в ведомстве.

Как сообщает Sputnik Армения, министр находится на рабочем месте.

Тем не менее, учитывая инфицирование ряда высокопоставленных военнослужащих, в том числе главы Генштаба, Папикян сдаст тест на коронавирус, уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне пресс-служба правительства сообщила, что армянский премьер-министр Никол Пашинян заразился Covid-19. СМИ предполагают, что он мог заразиться на свадьбе Папикяна 22 января.