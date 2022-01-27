Жителя Сочи осудили за стрельбу в полицейских из найденного оружия

27 янв. 15:46

В Краснодаре жителю Сочи вынесен приговор за посягательство на жизнь полицейских и незаконный оборот оружия. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Кубани.

Следствие и суд установили, что 41-летний Юрий Томин проживал в доме на улице Пролетарской поселка Лазаревское. В 202 году 30 мая он, будучи в наркотическом опьянении, нашел у дома огнестрельное оружие с патронами.

"Используя данное оружие, Томин стал угрожать убийством соседям и родственникам, в связи с чем на место были вызваны правоохранители", - отметили в управлении.

На месте полицейские попытались пресечь противоправные действия агрессора, который в ответ попытался выстрелить в них, но не смог из-за осечки.

Стрелок сбежал, но вскоре его задержали.

Суд приговорил Томина к 13,5 годам лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

Кроме того, мужчина приговорен к ограничению свободы сроком на год. Приговор в законную силу пока не вступил.