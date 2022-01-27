Минивэн врезался в большегруз в Западном Казахстане, трое погибли

27 янв. 15:26

ДТП с погибшими и ранеными произошло на трассе Шымкент-Самара в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента полиции региона.

Водитель минивэна Volkswagen Sharan не справился с рулевым управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с припаркованным на обочине большегрузом Merсedes.

В результате аварии трое пассажиров (две женщины 1987 и 1988 годов рождения, а также мужчина 1976 года рождения) погибли на месте. Еще три пассажира и водитель Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу, передает Sputnik Казахстан.

Запущено досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК Казахстана (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц).