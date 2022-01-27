Члена российской политической партии похитили в Ингушетии

27 янв. 15:17

Неизвестные похитили ингушского блогера, представителя отделения партии "Гражданская инициатива" в Ингушетии Адама Хамчиева, сообщает пресс-служба партии.

"По сообщению близкого родственника, утром в 7:20 в квартире блогера он застал 2 посторонних мужчин в масках и гражданской одежде, они грубо сказали "Его здесь нет" и велели покинуть квартиру. Кроме них на лестничной площадке были еще двое", - говорится в сообщении.

Как заявили в партии, Хамчиев занимался исключительно законной деятельностью, повсеместно подчеркивая необходимость придерживаться правового поля России. Кто стоит за похищением блогера, пока неизвестно. Ни в управлении уголовного розыска, ни в ЦПЭ новость о его задержании не подтвердили.

Стоит отметить, что член партии в последнее время собирал жалобы на работу перинатального центра в Назрани, а также освещал проблемы пострадавших в результате подтопления в сельском поселении Верхние Ачалуки в 2021 году.