Чавушоглу: Пашинян может совершить визит в Турцию

27 янв. 15:03

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может совершить визит в Анталью, где он примет участие в Дипломатическом форуме. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темон.

Дипломат затронул вопрос нормализации отношений между Турцией и Арменией, пояснив, что дальнейшие шаги в этом направлении определят спецпредставители Анкары и Еревана.

Министр подчеркнул, что Турция выступает за диалог со всеми странами, включая и Армению.

Чавушоглу напомнил, что руководство Турции ранее направило главе МИД Армении Арарату Мирзояну и спецпредставителю по нормализации отношений с Турцией Рубену Рубиняну приглашение на Дипломатический форум, который состоится в Анталье.

"Накануне стало известно о возможном визите в Анталью и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]", - цитирует главу МИД Турции Anadolu.