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МИД Турции: ждем Путина с визитом в Анкару

МИД Турции: ждем Путина с визитом в Анкару

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары принять президента России Владимира Путина.

По словам главы ведомства, встреча двух глав государств может состояться после поездки российского лидера на открытие Олимпиады в Пекине.

"Как известно, глава нашего государства пригласил Владимира Путина с визитом в Турцию. В течение января велись переговоры, но не получилось с датами. В предстоящее время после посещения Владимиром Путиным открытия пекинской Олимпиады, нам сказали, что нам могут представить дату. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также сегодня выступил с заявлением. Ждем реализации данного визита", - цитирует РИА Новости Чавушоглу .

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