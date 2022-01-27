МИД Турции: ждем Путина с визитом в Анкару

27 янв. 14:50

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары принять президента России Владимира Путина.

По словам главы ведомства, встреча двух глав государств может состояться после поездки российского лидера на открытие Олимпиады в Пекине.

"Как известно, глава нашего государства пригласил Владимира Путина с визитом в Турцию. В течение января велись переговоры, но не получилось с датами. В предстоящее время после посещения Владимиром Путиным открытия пекинской Олимпиады, нам сказали, что нам могут представить дату. Пресс-секретарь Дмитрий Песков также сегодня выступил с заявлением. Ждем реализации данного визита", - цитирует РИА Новости Чавушоглу .