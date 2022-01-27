В Ставропольском крае продлили мораторий на QR-коды

27 янв. 15:03

Власти Ставропольского края продлили мораторий на действие системы посещения общественных мест по QR-кодам до 20 февраля 2022 года, информирует пресс-службы губернатора региона.

Уточняется, что мораторий продлен до 20 февраля.

Напомним, что в конце прошлого года в Ставропольском крае была введена система посещения общественных мест при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса, однако после стабилизации ситуации с заражаемостью в регионе ввели мораторий на действие системы до 20 января 2021 года. Затем мораторий продлевался до 1 февраля 2022 года.