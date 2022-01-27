США и НАТО дали ответ России. Что дальше?

Россия получила долгожданный ответ от США и НАТО на свои предложениях о гарантиях безопасности. Американцы и натовцы передали их в письменной форме, но не стали обнародовать сами документы. Они также просят МИД России не делать этого.

При этом из отдельных заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга можно сделать некоторые выводы о намерениях Запада. Во-первых, что точно ясно - над ответом США и НАТО работали не только американцы и чиновники Альянса, но Европа и даже украинское руководство. Это скоординированный ответ Запада и Украины. Президент США Джозеф Байден принимал личное участие в разработке ответов.

Далее, Блинкен и Столтенберг на брифингах заявили, что НАТО оставляет "двери открытыми" для новых членов. Соответственно, Запад, скорее всего, не будет давать гарантий невступления Украины в Альянс и нерасширения НАТО, чего требует Москва. "Мы не пойдем на компромиссы по основополагающим принципам. Это касается и права какой-либо страны на прием в состав НАТО", - сказал Столтенберг.

Во-вторых, НАТО и США не будут отказываться от поддержки Украины и намерены поставлять ей новое вооружение, а также финансировать ее. Недавно Евросоюз одобрил выделение свыше миллиарда евро Украине, а поставками оружия занимаются уже и немцы, направляющие на Украину пять тысяч касок. Кроме того, Столтенберг требует от России "вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии". Предлагается, по сути, "сдать Донбасс" Киеву, отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и согласиться на воссоединение Приднестровья с Молдавией. Вашингтон и Брюссель требуют также отвода войск РФ с приграничной с Украиной территории для снижения напряженности с Западом.

Очевидно, что почти все из этих требований для Москвы невыполнимы. Отозвать признание бывших частей Грузии означает потерять лицо. За Донбасс и Приднестровье Россия несет ответственность из-за русскоязычного фактора и не согласится на то, чтобы их население силком затащили в евроатлантические структуры. Отсутствие гарантий непринятия Украины в НАТО - ключевой пункт, не устраивающий Россию, потому что он лежал в основе всех требований МИД РФ.

Несмотря на коренные разногласия, НАТО и США готовы к диалогу с Россией. Именно поэтому Блинкен говорит, что в предложениях Вашингтона содержатся "очень позитивные вещи". Столтенберг выступает менее двусмысленно. Он готов выслушать опасения Москвы в сфере безопасности и предлагает Кремлю вновь открыть представительства НАТО и России в Брюсселе и Москве. Столтенберг также хочет обсудить контроль над вооружениями и готов установить прямую линию связи с Россией. НАТО желает снижения рисков, евробезопасности и диалога по Украине.

Учитывая все-таки закрытый характер ответа США и НАТО, точные выводы и более-менее конкретные прогнозы делать сложно. Но, исходя из заявлений двух политиков, мы видим, что есть вещи, которые с порога будут отвергнуты Кремлем, а есть те, которые Москву устраивают. Компромиссные моменты связаны, конечно же, с ограничением вооружений, установлением прямых контактов НАТО и России и диалогом по Украине. Все это снижает накал страстей, что нужно и Западу, и России.

Пока США формировали свой ответ, дипломатический процесс уже активизировался. В Париже впервые за два года прошли восьмичасовые переговоры "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия). Представитель РФ Дмитрий Козак назвал встречу реанимацией "нормандского" формата. Через две недели пройдет уже новая встреча в Берлине. Переговоры дают надежду на соблюдение перемирия на Донбассе, о чем и договорились в Париже четыре страны.

Дипломатия активизировалась не только на уровне спецпредставителей и министров, но и глав государств. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил встречу с Владимиром Путиным. С российским президентом уже обсудил Украину французский лидер Эмманюэль Макрон. Украинский кейс хочет обсудить с Путиным и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

К чему в итоге приведут переговоры МИД РФ с НАТО и Госдепом, узнаем совсем скоро. Понимая наличие большой пропасти между переговорщиками, все же надо признать готовность Запада идти на какие-то компромиссы и вести с Москвой диалог. Согласится ли Кремль на выборочный характер компромиссов вместо пакетной сделки?