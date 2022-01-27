Киргизские попугаи штурмовали Краснодар

27 янв. 14:46

В аэропорту Краснодара правоохранителями была задержана партия из 400 волнистых попугаев с поставкой из Киргизии, информирует пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что из-за нарушений ветеринарных требований птиц отправят обратно.

"При проведении документарного и физического контроля товара были выявлены нарушения. На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза", - сообщает ведомство.

Уточняется, что в ветеринарных сертификатах отсутствовала необходимая информация об исследовании на орнитоз, благополучии местности, отсутствовали подписи и печати ветеринарного врача. Кроме того, птицы не были окольцованы, что не позволило провести их идентификацию в соответствии с сертификатом.