Подача электроэнергии восстановлена во всем Узбекистане

27 янв. 14:45

Энергоснабжение возобновлено на территории всего Узбекистана, об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики страны.

"Сегодня, 27 января, в 16:00 [14:00 мск] электроснабжение полностью восстановлено во всех регионах страны", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что все электростанции, кроме Туракурганской ТЭС, возобновили работу.

При этом в ведомстве уточнили, что газоснабжение в Узбекистане восстановлено не полностью, поэтому жителей просят "проявить терпение" и подключать к сети только необходимое оборудование, во избежание новых перебоев в электроснабжении.