Жителям Узбекистана увеличат срок пребывания в России без регистрации

27 янв. 14:36

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, которое позволит жителям республики находиться на территории России без регистрации в течение 15 дней после въезда. Такое же правило будет действовать в отношении граждан России, въезжающих на территорию Узбекистана.

При этом стоит отметить, что документ в настоящее время не вступил в силу.

Как заявил в посольстве Узбекистана в Москве корреспонденту Sputnik, постановление может вступить в силу "с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур".

В диппредставительстве подчеркнули, что Ташкент выполнил все условия, когда узбекский лидер подписал постановление об утверждении соглашения с Россией. Теперь такие процедуры необходимо выполнить Москве.

"Соглашение начнет действовать с даты получения Узбекистаном уведомления о выполнении российской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу", - добавили в посольстве.