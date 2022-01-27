Молодого вора-сладкоежку поймали в Нальчике

27 янв. 14:26

Похищение кондитерских изделий раскрыли полицейские в Нальчике. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В нем говорится, что 24 января директор одного из супермаркетов пожаловался, что при инвентаризации была выявлена недостача кондитерских изделий более чем на 30 тыс рублей.

Участковые установили подозреваемого, которым оказался 18-летний иностранец.

"Он признался, что, проходя мимо пункта приема продуктов питания супермаркета, похитил шесть коробок с кондитерскими изделиями, которые позже продал за 7 тыс рублей, а вырученные деньги потратил на свои нужды", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде.