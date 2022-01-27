В Минобороны Армении подтвердили: коронавирус "выкосил" верхушку армянской армии

27 янв. 14:20

Коронавирус диагностирован у главы Генштаба ВС Армении и ряда высокопоставленных должностных лиц, рассказали в Минобороны страны.

Как передает "Интерфакс", в ведомстве добавили, что на завтра был назначен торжественный прием к 30-летию образования Вооруженных сил Армении, однако из-за произошедшего он будет перенесен.

Армянские СМИ напомнили, что 26 января о заражении Covid-19 заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, при этом 22 января все, кто заболел сейчас, присутствовали на свадьбе главы Минобороны Армении Сурена Папикяна.