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В Минобороны Армении подтвердили: коронавирус "выкосил" верхушку армянской армии

В Минобороны Армении подтвердили: коронавирус &quot;выкосил&quot; верхушку армянской армии

Коронавирус диагностирован у главы Генштаба ВС Армении и ряда высокопоставленных должностных лиц, рассказали в Минобороны страны.

Как передает "Интерфакс", в ведомстве добавили, что на завтра был назначен торжественный прием к 30-летию образования Вооруженных сил Армении, однако из-за произошедшего он будет перенесен.

Армянские СМИ напомнили, что 26 января о заражении Covid-19 заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, при этом 22 января все, кто заболел сейчас, присутствовали на свадьбе главы Минобороны Армении Сурена Папикяна.

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