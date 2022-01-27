Ставрополье нарастит расходы на борьбу с коронавирусом

27 янв. 14:18

Депутаты Думы Ставропольского края утвердили увеличение расходов краевого бюджета на 1,2 млрд рублей за счет остатков средств прошлого года, сообщил первый зампред думы края Виктор Гончаров, уточнив, что это позволит увеличить вложения в мероприятия по борьбе с коронавирусом на Ставрополье.

"… за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2022 года увеличить расходы и дефицит бюджета края на 1 млрд 162 млн рублей. Указанные средства планируется направить на увеличение резервного фонда правительства края, на оплату по госконтракту поставки концентраторов кислорода", - сказал он в ходе заседания парламента.

Согласно статистике, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 1031 случаев заражений коронавирусом.