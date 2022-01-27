Вашингтон не дал ответа на вопрос о нерасширении НАТО

27 янв. 14:08

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО на Восток.

Напомним, Вашингтон и Брюссель передали письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, с которым сегодня ознакомился президент России Владимир Путин.

"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", - приводит слова главы ведомства РИА Новости.